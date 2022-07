Calciomercato: Milan. Leo Duarte riscattato dal Basaksehir

Il difensore brasiliano, ex Flamengo, era già in prestito a Istanbul MILANO (ITALPRESS) – Il Milan ha ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore brasiliano Leonardo Campos Duarte da Silva ai turchi dell'Istanbul Basaksehir. "Il club augura a Leo le migliori soddisfazioni personali e professionali", si legge in una nota dei campioni d'Italia. Giunto a Milanello nell'estate del 2019 dal Flamengo per 11 milioni di euro, Duarte ha avuto poco spazio tra i rossoneri tra infortuni e Covid e lo scorso inverno era andato in prestito proprio al Basaksehir, che ora lo ha riscattato ufficialmente. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 08-Lug-22 12:37