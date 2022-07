Calciomercato: Villarreal. Ufficiale, Reina firma contratto annuale

L'ex portiere di Napoli, Milan e Lazio torna a vestire la maglia del club spagnolo ROMA (ITALPRESS) – Visite mediche superate e conseguente ufficialità: Pepe Reina torna a difendere i pali del Villarreal, 17 anni dopo aver lasciato il club spagnolo per l'avventura con il Liverpool. Arrivato dopo la fine del suo contratto con la Lazio, il 39enne estremo difensore spagnolo, che ha vestito già la maglia del Villarreal tra il 2002 e il 2005, ha firmato per una stagione. L'ex portiere di Napoli, Milan e Bayern è reduce da un'annata non particolarmente felice con i biancelesti di Maurizio Sarri, avendo totalizzato 17 presenze in tutte le competizioni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 08-Lug-22 11:49