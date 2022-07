Djokovic batte Norrie in rimonta, finale a Wimbledon con Kyrgios

Il numero 1 del tabellone dei Championships ha rimontato il britannico e si è imposto in quattro set. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha raggiunto la finale di Wimbledon grazie alla vittoria su Cameron Norrie. Il numero 1 del tabellone dei Championships ha rimontato il britannico dopo una falsa partenza e si è imposto con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-4 dopo 2 ore e 34 minuti. Il serbo andrà a caccia del suo settimo titolo sui prati londinesi nella finale in programma domenica contro l'australiano Nick Kyrgios, che ha beneficiato del forfait di Rafael Nadal per infortunio agli addominali. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 08-Lug-22 19:02