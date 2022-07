Tennis: BJ King Cup. Finals Glasgow, Italia con Svizzera e Canada

Le azzurre guidate da Garbin inserite nel Gruppo A, match a novembre sul veloce indoor ROMA (ITALPRESS) – L'Italia guidata da Tathiana Garbin è stata inserita nel Gruppo A insieme a Svizzera e Canada per le Billie Jean King Cup Finals 2022, che si disputeranno dall'8 al 13 novembre sul veloce indoor dell'Emirates Arena di Glasgow. Questo l'esito del sorteggio, effettuato dalla stessa Billie Jean King – alla quale è intitolato il trofeo in precedenza chiamato Fed Cup – nello studio televisivo di BBC Morning. Le 12 nazioni che gareggeranno alle Finals, tra le quali c'è l'Italia, sono state sorteggiate in quattro gironi da tre squadre, con le vincitrici di ciascun gruppo che accederanno alle semifinali: più precisamente la vincente del Gruppo A affronterà la vincente del Gruppo D, la vincente del Gruppo B sfiderà la vincente del Gruppo C. Questa la composizione dei gironi. Gruppo A: Svizzera (1), Canada, Italia. Gruppo B: Australia (2), Slovacchia, Belgio. Gruppo C: Spagna (3), Kazakhstan, Gran Bretagna. Gruppo D: Repubblica Ceca (4), Stati Uniti, Polonia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 08-Lug-22 12:23