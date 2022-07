Calcio: Cremonese. Vittoria per 8-0 nel primo test 2022-2023

Poker dell'attaccante Di Carmine nell'amichevole col Falco Albino. CREMONA (ITALPRESS) – Prima uscita stagionale vittoriosa per la Cremonese, che nel test amichevole giocato al Centro Sportivo Arvedi, conro i dilettanti del Falco Albino (Promozione), si è imposta per 8-0. La squadra di Alvini si scatena nel primo tempo segnando sette gol con il poker della punta Samuel Di Carmine, con i timbri dei nuovi arrivati Tenkorang e Milanese e con la rete di Baez. Dopo aver utilizzato il 3-5-2, nella ripresa Alvini prova il 3-4-2-1 ma la squadra grigiorossa si fa meno pericolosa e il ritmo del match cala. Il gol arriva solo al 27', grazie a Strizzolo che arrotonda il punteggio. Non hanno preso parte all'amichevole Ciofani, Gondo e il nuovo acquisto Chiriches. Il prossimo appuntamento è per mercoledì: a Cremona arriverà il Paradiso di Lugano. Domenica prossima si alza il livello con il Fiorenzuola, che milita in serie C. Sarà l'ultimo test prima della partenza per il ritiro di Dimaro. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). ig/pdm/red 09-Lug-22 12:02