Calcio: Inter. Handanovic “Essere qui è un privilegio che continua”

Il portiere sloveno rinnova fino 2023, undicesima stagione in nerazzurro MILANO (ITALPRESS) – "Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell'Inter: per me è un privilegio che continua". Queste le parole del portiere dell'Inter, Samir Handanovic, dopo aver firmato il rinnovo del contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2023. L'estermo difensore sloveno, intervistato dal sito ufficiale dell'Inter, è pronto ad iniziare la sua undicesima stagione sempre con la stessa maglia: "Chi gioca per l'Inter ha sempre tanta voglia di vincere, perchè la storia di questo club insegna che qui si gioca per i titoli. Siamo qui per questo: lo spieghiamo sempre anche ai nuovi giocatori, noi vogliamo competere e vincere titoli". Dieci anni di Inter per Handanovic, un periodo di crescita eccezionale sia dal punto di vista umano che professionale: "Posso dire che sono cresciuto come uomo e calciatore. In dieci anni sono cambiate tante cose: sono cambiati tanti giocatori e allenatori, sono cambiate 3 società, ma la cosa più importante è che l'Inter migliori sempre. In questi dieci anni siamo migliorati molto: dobbiamo fare tutto quello che possiamo per portare questo stemma sempre più in alto". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/mc/red 09-Lug-22 17:15