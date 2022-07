Calciomercato: Stampa. Renato Sanches respinge Milan e aspetta Psg

Il portoghese del Lille preferisce andare a Parigi con il tecnico Galtier. MILANO (ITALPRESS) – E' ancora un rebus il futuro di Renato Sanches. Il centrocampista francese in forza al Lille piace a diversi top club europei, con Milan e Psg in pole. Proprio i rossoneri, ormai da diverse settimane, sono al lavoro per chiudere l'operazione ma, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, Sanches continuerebbe a respingere le avances del Milan, che avrebbe già anche raggiunto un'intesa con il Lille. Il classe 1997, infatti, preferirebbe l'opzione Psg, dove ritroverebbe anche il suo ex tecnico Galtier. Jorge Mendes, agente del giocatore, sta tentando di accontentarlo. Ancora nulla è definito comunque. Renato Sanches è e resta al bivio: Milan o Psg. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 09-Lug-22 13:17