Calciomercato: Tottenham. Ufficiale l’arrivo di Lenglet in prestito

Il difensore francese è l'ennesimo rinforzo per Antonio Conte. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Siamo lieti di annunciare la firma di Clement Lenglet, in arrivo in prestito stagionale dal Barcellona". Così il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo del difensore francese, ennesimo rinforzo a disposizione di Antonio Conte grazie a questa finestra di mercato. Nato a Beauvais, in Francia, Clement ha iniziato la sua carriera al Nancy, dove ha debuttato a settembre 2013. Abitualmente all'età di 19 anni, ha giocato 34 delle 38 partite del Nancy nel 2015/16 vincendo il titolo di Seconda Divisione francese e promozione in Ligue 1. Clement ha firmato per il Siviglia a gennaio 2017 e nel 2017/18 ha giocato 54 delle 59 partite del club andaluso in tutte le competizioni, raggiungendo i quarti di finale di UEFA Champions League e la finale di Copa del Rey. È arrivato al Barcellona a luglio 2018 e ha collezionato 159 presenze in tutte le competizioni, vincendo la Liga nella sua prima stagione e la Copa del Rey nel 2021. Con la Nazionale francese di tutti i livelli, dall'Under 16 all'Under 21, Clement ha esordito in prima squadra con i Bleus a giugno 2019 e ha 15 presenze. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 09-Lug-22 09:11