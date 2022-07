Ciclismo: Pista. Nations Cup, Paternoster vince inseguimento a Cali

L'azzurra è poi d'argento nell'eliminazione, come Scartezzini fra gli uomini. ROMA (ITALPRESS) – Seconda giornata a Cali, in Colombia, con l'Italia del ciclismo su pista in evidenza nel terzo round di Nations Cup. Nella notte sono arrivate le medaglie di Letizia Paternoster, un oro nell'inseguimento individuale, con un ottimo tempo, e un argento nell'eliminazione. Stesso metallo, argento, e specialità per Michele Scartezzini. L'Italia sale così al secondo posto del medagliere con 2 ori e 2 argenti, dietro alla Cina (3, 1, 1) ma davanti alla Francia (1, 0, 2). L'altro oro italiano è stato ottenuto ieri con il quartetto, che ha fatto registrare il record della pista. Il primo posto di Paternoster è arrivato con un tempo importante: il 3'25"310 di Cali vale il record italiano di specialità. Dietro, decisamente distanziata, con 3'33"456, Samantha Donnelly. L'eliminazione donne ha visto vincere l'americana Jennifer Valente, davanti all'azzurra e alla messicana Yareli Acevedo Mendoza. Bene, tra gli uomini, il veronese Michele Scartezzini, battuto solo da Akil Campbell. Bronzo all'atleta di casa Arley Jordan Parra Arias. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/com 09-Lug-22 11:33