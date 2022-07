F.1: Gp Austria. Leclerc “Vogliamo mettere pressione a Verstappen”

"C'è stata una breve battaglia con Sainz, i nostri passi erano vicini come prestazione" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "E' stato difficile, nella prima parte della gara abbiamo gestito, mentre Verstappen è stato molto veloce sin dall'inizio. C'è stata una breve battaglia con Sainz, i nostri passi erano vicini come prestazione". Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo il secondo posto nella sprint del Gran Premio d'Austria di Formula 1. "Speriamo di partire bene in gara e mettere pressione a Max". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 09-Lug-22 17:19