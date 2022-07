Giuntoli e Spalletti “Vorremmo tenere Koulibaly, Ruiz e Mertens”

Il ds dei partenopei "Kalidou ci deve pensare, ha preso un po' di tempo" DIMARO (ITALPRESS) – "L'anno scorso abbiamo fatto un grande campionato raggiungendo la Champions League e abbiamo fatto diverse gare senza diversi elementi". Così Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, intervenuto in conferenza stampa nel primo giorno del ritiro di Dimaro. "Non è arrivata nessun offerta ufficiale per Koulibaly, che va in scadenza, ma stiamo parlando tutti i giorni con lui. Il presidente gli ha fatto un'offerta quasi irrinunciabile, 6 milioni netti per cinque anni, con anche un futuro da dirigente nel club. Ci ha risposto che ci deve pensare, che deve guardarsi intorno, ha preso un po' di tempo. Per noi è incedibile". Su Fabian Ruiz: "C'è un rapporto straordinario, non sono arrivate offerte e non ne abbiamo fatte ma vogliamo tenerlo – ha spiegato Giuntoli -. Si sta guardando intorno, poi cercheremo di capire e sceglieremo di accettare un'eventuale offerta o fargli un contratto importante". Infine, su Mertens, Giuntoli ha concluso: "Non lo gestisco io personalmente, ma ne sta parlando col presidente. Hanno parlato a lungo, il presidente gli ha fatto un'offerta di quasi cinque 5 milioni lordi per due anni, circa 2,5 netti che non è stata accettata". Occhi sul mercato ma niente follie, il Napoli vuole lavorare per crearsi un futuro: "Dybala lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai parlato e non ci abbiamo mai pensato – ha rivelato il dirigente dei partenopei -. Sta parlando con altri club". In conferenza stampa presente anche il tecnico Luciano Spalletti: "Dobbiamo sempre alzare l'asticella, si stanno rinforzando in tante, prima parlavamo di sette squadre, adesso sono otto. Entrare in Champions non sarà facile. I nostri obiettivi sono sempre quelli di squadra che vuole confrontarsi con le più forti come lo scorso campionato. Ripartiamo da zero e dobbiamo ritrovare il passo. Koulibaly? Gli abbiamo preparato la fascia da capitano extra large perchè quella che era di Insigne non va bene. Se ci ho parlato? Può essere. Ruiz e Mertens? La nostra volontà è che siano giocatori a disposizione nostra". – Foto Image – (ITALPRESS). xd6/gm/red 09-Lug-22 20:49