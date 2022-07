Rugby: Test Match. Storica vittoria dell’Irlanda contro All Blacks

I verdi si impongono a Dunedin, Jonathan Sexton grande protagonista. ROMA (ITALPRESS) – La settimana scorsa l'Irlanda del rugby, a Eden Park, era crollata sotto i colpi della Nuova Zelanda, per 42-19. Oggi, nel test del Forsyth Barr Stadium di Dunedin, i verdi si sono presi la rivincita e hanno centrato una vittoria storica. E' la prima volta infatti che l'Irlanda batte la Nuova Zelanda in casa del team più famoso del mondo. La formazione di Andy Farrell si è imposto per 23-12, con Jonathan Sexton grande protagonista. A Tokyo, invece, la Francia ha battuto il Giappone per 20-15. Le due Nazionali, prima del match, hanno commemorato l'ex premier nipponico Shinzo Abe, assassinato ieri. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 09-Lug-22 13:23