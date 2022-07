Calciomercato: Bayern. Lewandowski vuole il Barça ma niente strappi

Il centravanti si presenterà regolarmente agli ordini di Nagelsmann MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Robert Lewandowski al Barcellona, il matrimonio forse si farà ma serve ancora tempo. Come scrive "AS", l'attaccante polacco ha messo da parte (per il momento) i propositi di un addio traumatico con il Bayern Monaco e si presenterà martedì agli ordini di Julian Nagelsmann. E pare andrà regolarmente negli Stati Uniti, dove è in programma una tournee dei bavaresi in vista della Supercoppa col Lipsia e dell'inizio della Bundesliga, il 5 agosto contro l'Eintracht Francoforte. Joan Laporta si sarebbe presentato tramite l'intermediario Pini Zahavi al Bayern con un'offerta da 40 milioni: nessuna risposta dal Bayern, intenzionato comunque a rifiutare "una cifra ritenuta quasi offensiva" per un attaccante come Lewandowski, nonostante i quasi 34 anni. La telenovela è destinata a continuare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 10-Lug-22 11:42