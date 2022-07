Calciomercato: Chelsea. Stampa, l’Arsenal tenta l’affondo per Kante

Il centrocampista francese è all'ultimo anno di contratto con i Blues LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'Arsenal ci prova per N'Golo Kante. Secondo la stampa britannica i Gunners starebbero per fare un tentativo per il centrocampista francese, che ha ancora un anno di contratto con il Chelsea. Kante piace anche al Manchester United, anche se la priorità nel ruolo per il nuovo manager, Erik ten Hag, rimane l'olandese del Barcellona Frenkie de Jong. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 10-Lug-22 10:42