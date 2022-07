F.1: Gp Austria. Binotto “Fantastico Leclerc, amareggiato per Sainz”

"Non ci aspettavamo di essere così forti dopo la sprint" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Oggi ci sono stati tanti punti positivi. Leclerc ha fatto una gara fantastica, ci lascia ben sperare per le prossime gare. Tutto l'insieme ha funzionato ed è la parte bella che ci fa sorridere. Dall'altra c'è il problema di Sainz, era una potenziale doppietta. Sono amareggiato per Carlos, dobbiamo ancora lavorare sui problemi di affidabilità, trovando soluzioni per il breve termine". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Mattia Binotto, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio d'Austria di Formula 1. "Non ci aspettavamo di essere così forti dopo la sprint. Leclerc doveva mettere pressione a Verstappen fin da subito e questa è stata una scelta giusta. Mi fa piacere sia stato fatto un buon lavoro", ha aggiunto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/fsc/red 10-Lug-22 17:12