F.1: Gp Austria. Hamilton “Podio inaspettato, grazie al team”

"Cercheremo di crescere ancora. Il pubblico? Incredibile" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "C'è stato un pubblico incredibile questo weekend. Il podio non me lo aspettavo perché ieri è stata una giornata complicata. Invece abbiamo portato a casa tanti punti, cercheremo di crescere ancora. Voglio ringraziare il team, che ha lavorato tanto per ricostruire la macchina dopo l'incidente. Non hanno riposato, sono grato a loro". Lo ha detto Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, dopo il terzo posto nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. (ITALPRESS). spf/fsc/red 10-Lug-22 16:47