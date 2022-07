F.1: Gp Austria. Leclerc “Vittoria necessaria per lotta al Mondiale”

"Il passo è giusto, dobbiamo continuare così", afferma il ferrarista SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "E' stata una bella gara, il passo c'era, all'inizio si è verificata una lotta con Verstappen anche se avevamo problemi all'acceleratore. Siamo riusciti a portare la macchina al traguardo e sono felice. Sapevo di non aver problemi di motore, bensì con il pedale come si è visto alla fine. Questa vittoria è necessaria per il Mondiale dopo alcuni weekend complicati. La nostra monoposto ha il passo giusto, abbiamo dimostrato che possiamo vincere. Dobbiamo continuare così". Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo la vittoria nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/fsc/red 10-Lug-22 16:45