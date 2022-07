F.1: Gp Austria. Sainz “Oggi sarebbe stata una doppietta Ferrari”

"Affidabilità? Sicuramente qualcosa bisogna analizzare" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Ritiro? E' successo tutto velocemente, sapevo che c'era il fuoco. Il problema è che nessuno inizialmente mi ha aiutato a controllare la macchina, che stava andando indietro. Quindi ho deciso di balzare fuori dalla monoposto. Affidabilità? Sicuramente qualcosa bisogna analizzare, abbiamo avuto qualche problema durante la stagione, anche se la macchina era veloce e si sarebbe concretizzata una doppietta Ferrari oggi. E' difficile prendere un po' di ritmo in questa stagione. Un secondo posto qui e altri risultati mi avrebbero messo in lotta per il campionato". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo il ritiro nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/fsc/red 10-Lug-22 17:09