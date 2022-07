Volley: Nations League. Italia batte 3-0 l’Olanda

Si chiude con la quarta vittoria in altrettanti match la Week 3. DANZICA (POLONIA) (ITALPRESS) – Si chiude con la quarta vittoria in altrettanti match la Week 3 di Nations League per l'Italvolley di Ferdinando De Giorgi. Dopo i successi contro Bulgaria, Iran e Serbia, gli azzurri hanno superato a Danzica anche l'Olanda con il punteggio di 3-0 (25-23 26-24 25-21) chiudendo così la fase di qualificazione con 31 punti in 12 partite. Ora l'appuntamento è per la Final Eight di Bologna in programma dal 20 al 24 luglio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 10-Lug-22 18:31