Calcio: Fiorentina, Barone “Milenkovic? Vogliamo che resti”

"Ha un altro anno di contratto, è importante per noi" MOENA (ITALPRESS) – "Milenkovic è un giocatore della Fiorentina, ha un altro anno di contratto, è un calciatore importante per noi e la società vuole tenerlo qui". Lo ha detto il direttore generale gigliato, Joe Barone, a margine dell'inaugurazione del "Viola village' all'interno del centro sportivo 'Benatti' di Moena, sede del ritiro estivo della Fiorentina. "Veniamo da un periodo difficile condizionato dal Covid, ora ci sono molte piu' aperture e Moena è piena di tifosi – ha aggiunto Barone -. Qui è un posto molto bello e particolare, siamo contenti di esserci e la squadra si sta preparando molto bene. E' importante che quest'anno ci siamo presentati con una rosa piu' o meno completa per iniziare al meglio il campionato. Ci siamo predisposti al meglio fin da subito sul mercato ma come sempre siamo ancora attivi, e abbiamo agito in fretta per creare una squadra preparata. Siamo attenti a tutto quello che sta succedendo e ci sarà qualche uscita di ragazzi giovani che vadano a giocare con continuità". Barone poi ha parlato delle altre trattative di mercato fra quelle concluse e altre che presto potrebbero essere ufficializzate. "Jovic è un giocatore di un livello altissimo, siamo super contenti delle nostre relazioni instaurate con il Real Madrid, lo avevamo già dimostrato l'anno scorso e lo abbiamo confermato in questo. Dodo'? E'un ragazzo che stiamo seguendo ma al momento non posso aggiungere altro. Ci stiamo lavorando e abbiamo bisogno di un po' di tempo". Infine Barone ha voluto "ringraziare i tifosi per il raggiungimento dei diecimila abbonati. A loro chiedo di essere con noi super compatti e di avere tante pazienza, Commisso sta facendo di tutto in termini di investimenti sia per il futuro centro sportivo che per la squadra". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 11-Lug-22 12:58