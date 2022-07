Calcio: Juventus. Pogba “Sono felice, non vedo l’ora di vincere insieme”

Il centrocampista francese indosserà la maglia numero 10 TORINO (ITALPRESS) – "Ciao bianconeri, come vedete sono tornato e sono molto felice. Non vedo l'ora di ricominciare insieme e vincere ancora. Saremo di nuovo insieme in campo e allo stadio: PogbackToBack. Tutti insieme: fino alla fine forza Juve". Così Paul Pogba, tornato alla Juventus dopo l'esperienza a Manchester sponda United, tramite un videomessaggio indirizzato ai tifosi pubblicato sui canali social del club bianconero. Il centrocampista francese indosserà la maglia numero 10. – Foto Image photo agency – (ITALPRESS). xd6/gm/red 11-Lug-22 13:38