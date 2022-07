Calcio: Salernitana. Lovato “Pronto e carico, qui per sudare la maglia”

"Sono stato accolto molto bene dal gruppo, c'è grande calore" SALERNO (ITALPRESS) – "Sono venuto qui pronto e carico per affrontare la nuova stagione con nuovi obiettivi. Sono stato accolto molto bene dal gruppo, c'è grande calore e vedo i presupposti per una grande stagione". Così Matteo Lovato, nuovo difensore della Salernitana, ai microfoni del sito ufficiale. Il centrale è arrivato in Campania nell'ambito dell'operazione che ha portato Ederson all'Atalanta. "Da subito De Sanctis e Migliaccio mi hanno convinto, speriamo di fare bene – ha aggiunto Lovato -. La spinta del pubblico rappresenta un valore aggiunto, uno o due uomini in più in campo. Con Pirola possiamo aiutarci a vicenda e imparare dai più grandi in rosa. Nella difesa a tre posso ricoprire tutti i ruoli anche se la mia posizione è quella centrale, ma sono a disposizione del mister. Sono qui per impegnarmi al massimo, affrontare questa sfida e sudare la maglia". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 11-Lug-22 13:05