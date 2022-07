Tennis: Torneo Bastad. Musetti eliminato al primo turno

Il tennista toscano si è arreso all'esordio per 6-3 7-5 al serbo Djere BASTAD (SVEZIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti esce di scena al primo turno nel "Nordea Open", torno ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il ventenne tennista Carrara, n.67 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, si è arreso all'esordio al serbo Laslo Djere, n.53 ATP, vincente in due set con il punteggio di 6-3 7-5, maturato in un'ora e 22 minuti di gioco. In tabellone c'è anche Lorenzo Sonego, n.63 del ranking, che martedì deve vedersela con il russo Aslan Karatsev, n.40 ATP. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 11-Lug-22 19:12