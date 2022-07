Basket: Magic soddisfatti, Summer League Nba già finita per Banchero

Pajola in campo con Dallas: 3 punti, un rimbalzo e due assist LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Due partite bastano. Gli Orlando Magic hanno deciso che fosse sufficiente quanto mostrato da Paolo Banchero nelle prime due uscite alla Summer League di Las Vegas: 20 punti, 6 assist e 5 rimbalzi la media della prima scelta assoluta dell'ultimo draft. Da qui la scelta di lasciarlo riposare per il resto dell'estate, preferendo valutare altri giocatori in vista della prossima stagione. "Voglio dare a questi altri ragazzi l'opportunità di giocare, di far vedere quello che sono capaci di fare, la Summer League serve a questo. Abbiamo già visto quello di cui è capace Paolo", le parole di coach Mosley. "Mi hanno detto che era la cosa migliore per me – ha commentato Banchero – Sono contento di come ho giocato e lo è anche lo staff. So che ci sono tante cose in cui posso migliorare ma questa esperienza a Las Vegas mi ha aiutato tanto come giocatore". Continua invece l'avventura di Alessandro Pajola con Dallas: seconda gara per lui (sconfitta per 83-82 contro Utah) e 3 punti (1/1 da due, 0/1 da tre e 1/1 ai liberi), un rimbalzo, due assist, due palle recuperate e due perse il suo personale score in 19 minuti. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 12-Lug-22 15:00