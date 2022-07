Calcio: Figlio Tacconi “Papà sta faticando ma vediamo spiraglio di luce”

"Ci sono buone speranze di riaverlo a casa tra un paio di mesi" ROMA (ITALPRESS) -"Papà sta faticando molto ma fisicamente è ancora un ragazzino, quindi se tutto va bene ci sono buone speranze di riaverlo a casa tra un paio di mesi. Vediamo uno spiraglio di luce dopo mesi devastanti, grazie a tutti per il supporto". Lo scrive su Instagram Andrea Tacconi, figlio dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano, in merito alle condizioni del padre, che sta proseguendo il percorso riabilitativo dopo il lungo ricovero all'ospedale di Alessandria in seguito ad una emorragia cerebrale patita lo scorso 23 aprile e per la quale è stato sottoposto a operazione il 6 giugno. – foto Image – (ITALPRESS). mc/red 12-Lug-22 08:49