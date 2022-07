Volley: Milano. Ufficializzato il rinnovo del libero Pesaresi

Per il marchigiano sta per cominciare la quarta stagione con l'Allianz MILANO (ITALPRESS) – L'Allianz Powervolley Milano ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Nicola Pesaresi fino al 2023. Il libero in maglia numero 18 rimarrà così all'ombra della Madonnina, difendendo ancora i colori della città. Arrivato a Milano nella stagione 2018-2019, per il libero originario di Loreto quello che sta per cominciare sarà il quarto campionato con la società del presidente Lucio Fusaro. "Il prolungamento di Pesaresi è indice di continuità da parte di Milano, come con Piano – ha spiegato coach Piazza – È un risultato importante anche per me, perché significa che posso contare ancora sul libero che è stato con noi in questi tre anni, che già conosce i movimenti e che quest'anno dovrà ulteriormente migliorare su alcune situazioni". – Foto Ufficio Stampa Powervolley Milano – (ITALPRESS). mc/com 12-Lug-22 14:18