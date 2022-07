Volley: Monza. Colpo di mercato, arriva il canadese Maar

Lo schiacciatore ha già giocato in Italia a Padova, Verona, Milano e Cisterna MONZA (ITALPRESS) – Stephen Maar sarà un giocatore della Vero Volley Monza per la stagione 2022-2023. Lo schiacciatore canadese impreziosisce il reparto della formazione rossoblù che sarà a disposizione di Massimo Eccheli per la prossima Superlega. Nel 2016-17 Maar firma il suo primo contratto professionistico, approdando nella SuperLega italiana con la Kioene Padova. Dopo un ottimo anno, ricco di performance di livello, passa a Verona in quella 2017-2018 e a Milano nella 2018-2019. Vissuta una stagione in Russia con la Dinamo Mosca, nel 2019-2020, Maar fa ritorno in Italia in quella 2020-2021, sempre a Milano, dove conquista a fine stagione la CEV Challenge Cup. Nel 2021-22 si trasferisce alla Top Volley Cisterna, risultando tra i protagonisti della cavalcata dei laziali fino alla finale dei Play-Off di Challenge Cup, persa contro Piacenza. Dal 2012 al 2015 fa parte della nazionale Under 21 del Canada, vincendo una medaglia d'argento al Campionato nordamericano del 2012. Dal 2015 diventa uno dei perni della seniores, con cui fa incetta di premi individuali (miglior schiacciatore della Coppa panamericana 2015, del Campionato Nordamericano del 2017 e 2019 e delle Qualificazioni nordamericane di Tokyo 2020) e vince tre medaglie di bronzo: due al campionato nordamericano e una alla World League 2017. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 12-Lug-22 14:38