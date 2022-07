Basket: Milano. Raggiunto accordo per estendere contratto di Biligha

"Grato all'Olimpia, voglio aiutare ancora la squadra", ha detto l'ala-pivot MILANO (ITALPRESS) – La Pallacanestro Olimpia Milano ha raggiunto un accordo per estendere il contratto di Paul Biligha. "Paul ha interpretato nel modo giusto il proprio ruolo all'interno della nostra squadra, sia dentro che fuori del campo: siamo felici di poter continuare insieme", dice il general manager dell'Olimpia Christos Stavropoulos. "Sono grato all'Olimpia, perché mi ha dato la possibilità di esprimermi ai livelli più alti, in un ambiente ideale. Il mio obiettivo è continuare ad aiutare la squadra a raggiungere i traguardi cui aspira, impegnandomi ogni giorno, in ogni allenamento e partita", dice Biligha. L'ala-pivot di origine camerunense è arrivata a Milano nell'estate del 2019. In tre stagioni, ha vinto due Coppe Italia, una Supercoppa e lo scudetto del 2022, ha contribuito alla conquista delle Final Four di EuroLeague del 2021. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 13-Lug-22 16:28