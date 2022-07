Calcio: Lecce. Sconfitta per 3-2 in amichevole con il Bochum

Ai giallorossi di mister Baroni non basta la doppietta iniziale di Colombo BRESSANONE (ITALPRESS) – Sconfitta in amichevole per il Lecce a Bressanone per 3-2 contro i tedeschi del Bochum, formazione che milita in Bundesliga. La squadra di Baroni parte forte e al 14' passa in vantaggio: Helgason lancia in profondità Colombo e il numero 9 giallorosso mette in rete dopo una prima respinta di Esser. Tre minuti dopo il raddoppio dei salentini ancora con Colombo, che di testa fa doppietta. I tedeschi reagiscono al 33' con Stoger che con una conclusione mancina non lascia scampo a Bleve per l'1-2. Prima del riposo ancora in gol i tedeschi con Holtmann per il 2-2. Il Lecce non riesce a concretizzare e al 64' il Bochum ribalta la sfida con Ganvoula, che firma il 2-3 finale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 13-Lug-22 19:38