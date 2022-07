Calcio: Milan. Castillejo saluta “Ho passato 4 anni fantastici”

Lo spagnolo è andato al Valencia di Gattuso "Ciao a tutti, vissute tante emozioni". MILANO (ITALPRESS) – "Ciao a tutti i milanisti. Non saprei da dove iniziare, perché potrei dirvi tante cose ma non riuscirei a spiegare a parole le emozioni che ho vissuto con questa maglia. Volevo ringraziare ognuno di voi per tutto l'affetto, l'amore e soprattutto per quello che mi avete dato ogni giorno. Lascio qua tanti amici, compagni e persone a cui voglio e vorrò sempre bene, ho passato 4 anni fantastici assieme a voi, con alcuni momenti di difficoltà e tanti altri indimenticabili, come vincere uno scudetto". Così, su Instagram, Samu Castillejo ha salutato il Milan, dopo il suo passaggio al Valencia di Gattuso. "La prima volta che sono entrato a San Siro avevo 11 anni e la ricordo come fosse ieri, farfalle nello stomaco e una sensazione indescrivibile. Chi avrebbe immaginato che quella sarebbe stata la mia casa per 4 anni. Scrivo queste parole con tutto il mio cuore, quello che ho sempre messo per questa maglia e questi colori. Grazie davvero a tutti", ha aggiunto lo spagnolo. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 13-Lug-22 08:57