L'ex attaccante del Milan riparte dal club che lo ha lanciato. ROMA (ITALPRESS) – Carlos Bacca, attaccante colombiano, classe 1986, nella prossima stagione giocherà nello Junior Barranquilla, club che lo ha lanciato giovanissimo nel calcio professionistico. L'ex attaccante del Milan, in carriera, ha anche giocato in Belgio e in Spagna. "Il ritorno di un idolo", scrive la società colombiana sui propri profili social. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). xd6/pdm/com 13-Lug-22 13:41