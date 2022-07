Calciomercato: ManCity. Sterling saluta “Finisce grande avventura”

L'esterno d'attacco inglese è pronto ad approdare al Chelsea. MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Sette stagioni. Undici trofei. Tanti ricordi. Allo staff tecnico che ha giocato un ruolo fondamentale nella mia crescita negli anni. Ai miei compagni che sono diventati qualcosa di più importante di quello che avviene in campo. A chi lavora dietro le quinte e nelle dirigenza. Ai tifosi che hanno sostenuto senza sosta la squadra e a tutti quelli coinvolti nel Manchester City. Il mio rispetto non può essere più grande. Che avventura è stata". Saluta così Raheem Sterling il Manchester City, club in cui ha militato per ben sette stagioni. L'esterno d'attacco inglese, classe 1994, è pronto ad approdare al Chelsea: "Sono grato sia per i momenti belli che per quelli brutti e, quando questi ci sono stati, mi hanno aiutato a crescere e mi hanno permesso di offrirvi la miglior versione di me. Sono arrivato a Manchester all'età di 20 anni, me ne vado che sono un uomo. Grazie per il vostro sostegno. E' stato un onore indossare la maglia del Manchester City", ha aggiunto Sterling sui social. – agenzia fotogramma.it – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 13-Lug-22 14:50