MotoGP: Ufficiale l’addio della Suzuki dal 2023

Toshihiro Suzuki "Sposteremo le nostre capacità tecnologiche sulla sostenibilità". ROMA (ITALPRESS) – Suzuki Motor Corporation e Dorna hanno raggiunto un accordo per interrompere la partecipazione della Suzuki al circo della MotoGP a fine stagione. Suzuki interromperà anche la sua partecipazione al World Endurance Championship (EWC) alla fine dell'annata 2022. "Continueremo a correre nei campionati MotoGP ed EWC 2022, mantenendo i nostri massimi sforzi per vincere le restanti gare. Miriamo a continuare il nostro supporto per le attività di corsa dei nostri atleti attraverso la nostra rete globale di distributori. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti i fan della Suzuki, che ci hanno dato il loro supporto entusiasta, e a tutti coloro i quali hanno supportato le attività motociclistiche Suzuki per molti anni", si legge nella nota della Suzuki Racing. "Abbiamo deciso di porre fine alla partecipazione alla MotoGP e all'EWC a fronte della necessità di riallocare risorse su altre iniziative volte alla sostenibilità. Le corse motociclistiche sono sempre state un luogo stimolante per l'innovazione tecnologica, inclusa la sostenibilità e lo sviluppo delle risorse umane", ha detto Toshihiro Suzuki, direttore rappresentante e presidente della casa giapponese. "Questa decisione significa che accetteremo la sfida di costruire la nuova attività di business motociclistico reindirizzando le capacità tecnologiche e le risorse umane che abbiamo coltivato attraverso le attività di motociclismo per indagare su altri percorsi per una società sostenibile. Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i nostri fan, piloti e tutte le parti interessate che si sono uniti a noi e che ci hanno supportato con entusiasmo da quando siamo tornati alle corse della MotoGP", ha detto ancora Toshihiro Suzuki. "Continuerò a fare del mio meglio per supportare Alex Rins, Joan Mir e il Team Suzuki Ecstar per competere in modo competitivo sino alla fine della stagione", ha concluso il presidente del gruppo giapponese. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/com 13-Lug-22 12:26