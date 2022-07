Volley: Milano. Pesaresi rinnova “Significa tanto per me”

Il libero resta nell'Allianz Powervolley per il quarto anno consecutivo. MILANO (ITALPRESS) – "Un altro importante rinnovo per l'Allianz Powervolley Milano, che conferma il libero, in maglia numero 18, Nicola Pesaresi. Indiscutibilmente una grande certezza e un'importante presenza per il gruppo quella di Nicola Pesaresi sia dentro che fuori dal campo, che, più e più volte durante il corso delle stagioni passate, ha fatto la differenza non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano, trasmettendo all'intera squadra la fiducia necessaria per affrontare i momenti più topici del campionato". Così il club lombardo ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Pesaresi, per il quarto anno consecutivo. "Ciò significa tanto, perché il mio desiderio era quello di rimanere a Milano e proseguire un certo tipo di percorso ormai iniziato qualche anno fa con questa società. Sono contento di rimanere", ha detto il libero del team milanese. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 13-Lug-22 13:18