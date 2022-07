Calciomercato: Juve. Ufficiale l’arrivo di Cambiaso

Il laterale, classe 2000, arriva dal Genoa, dove andrà invece Dragusin. TORINO (ITALPRESS) – "Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso, che firma un contratto che lo lega al nostro club fino al 30 giugno 2027". Questa la nota emessa oggi dalla Juventus. "Ligure di origine, Cambiaso arriva da una stagione positiva, soprattutto a livello personale. A Genova, sponda rossoblù, sfiora le 30 presenze stagionali e stupisce tutti per la sua capacità di adattarsi, alla sua prima stagione, a una nuova realtà come la Serie A e soprattutto ai diversi moduli adottati dal Genoa nel corso della stagione, giocando come esterno di sinistra a tutta fascia nel 3-5-2 o come terzino, a destra o a sinistra, con la difesa a 4", si legge ancora nel comunicato odierno della Juventus. Contemporaneamente il club torinese ha ufficializzato "il passaggio al Genoa di Radu Dragusin. Il difensore classe 2002 si trasferisce nella squadra ligure a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto a titolo definitivo". "La prossima stagione, dunque, Radu la giocherà nella serie cadetta. Sarà un'altra esperienza altamente formativa per il suo percorso di crescita dopo le due parentesi nella passata stagione in Serie A tra Sampdoria e Salernitana. A fine campionato sono 20 le presenze totalizzate con i due club (13 in blucerchiato e 7 a Salerno), un bottino importante che gli ha permesso di acquisire sempre più sicurezza. Adesso un nuovo capitolo sicuramente molto stimolante, in un club dalla storia ultracentenaria e con obiettivi importanti", ha scritto la società bianconera. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/com 14-Lug-22 12:47