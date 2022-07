Nuoto: Europei, Barelli “Arriveranno ottimi risultati”

"A Roma vivremo un'edizione entusiasmante" ROMA (ITALPRESS) – "Sarà un evento molto impegnativo, avviene dopo un magnifico campionato del mondo, credo che sarà una edizione entusiasmante, con una impiantistica di eccezione, il Foro Italico sarà la città del nuoto". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto, a margine della presentazione degli Europei 2022 in programma a Roma. Sulle previsioni in chiave medagliere Barelli non si sbilancia: "È un po' di tempo che noi non ci azzecchiamo più con il numero di medaglie, nel senso che i nostri atleti hanno già dimostrato una crescita continua e questo Europeo credo che li vedrà impegnati perché vogliono fare bene in Italia con il ritorno di una grande manifestazione internazionale nella magnifica cornice del Foro Italico, credo ci saranno degli ottimi risultati, delle grandi prestazioni, una grande partecipazione internazionale". – foto Image – (ITALPRESS). xc3/glb/red 14-Lug-22 13:13