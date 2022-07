Al Tour Pedersen vince 13^ tappa, Vingegaard resta leader

Il danese della Trek-Segafredo ha battuto in volata Wright e Houle, Ganna 6° SAINT-ETIENNE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mads Pedersen ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France 2022, la Bourg d'Oisans-Saint-Etienne di 193 chilometri. Il danese della Trek-Segafredo si è aggiudicato la volata a tre, tagliando il traguardo in 4h13'03". Seconda posizione per il britannico Fred Wright (Bahrain-Victorious), terzo il canadese Hugo Houle (Israel-Premier Tech). Protagonista di tappa anche l'italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), sesto al termine. La maglia gialla rimane sulle spalle del norvegese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Si torna in strada domani per la quattordicesima tappa, la Saint-Etienne-Mende di 192,5 chilometri (partenza fissata alle ore 13.00). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/red 15-Lug-22 17:42