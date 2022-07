Calcio: Botta per Pellegrini, in dubbio per Portimonense-Roma

Niente di preoccupante ma lo staff giallorosso potrebbe decidere di non rischiarlo ROMA (ITALPRESS) – Altra giornata di allenamenti per la Roma nel ritiro di Albufeira. I giallorossi giocheranno domani la loro seconda amichevole in Portogallo, contro il Portimonense (calcio d'inizio alle 20), ma potrebbero fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha lasciato anzitempo il campo per una botta alla schiena, nulla di preoccupante ma le sue condizioni verranno valutate nelle prossime le ore e lo staff potrebbe decidere di non rischiarlo. Torna a Roma, invece, Riccardo Calafiori: solo terapie al mattino per lui, poi il ritorno in Italia per cercare di risolvere delle noie muscolari. Carico Tammy Abraham: l'attaccante inglese, dopo aver saltato la prima parte di ritiro, scalpita e scrive sui social: "Round 2, andiamo!", allegando uno scatto tratto della sua giornata di lavoro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 15-Lug-22 19:12