Calcio: Fiorentina. Nardella “Per stadio Franchi sintonia Comune-Club”

Il Sindaco "Non vedo l'ora di mostrare il progetto a Commisso". FIRENZE (ITALPRESS) – "Ieri si è tenuto un incontro tecnico fra la Fiorentina, il Comune di Firenze e i progettisti: ho già risentito Joe Barone due giorni fa, ci siamo lasciati con l'obiettivo di vederci per studiare tutti gli aspetti più importanti, a cominciare dalla concomitanza dei lavori allo stadio con le partite, però devo dire che c'è grandissima sintonia con la Fiorentina". Lo ha detto il sindaco Dario Nardella parlando della riqualificazione dello stadio "Franchi" di Firenze. A giorni è atteso da parte dello studio Arup, vincitore del concorso internazionale proprio per la progettazione della riqualificazione dello stadio "Franchi", la presentazione al Comune di Firenze del progetto definitivo per l'opera. "Ho sentito anche Rocco Commisso qualche giorno fa, mi auguro davvero che venga ad agosto a Firenze, perchè non vedo l'ora di fargli vedere questo progetto straordinario che farà il paio con il futuro centro sportivo 'Viola Park'", ha aggiunto Nardella. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). xb8/pdm/red 15-Lug-22 11:12