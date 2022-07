Calcio: Presidente Sion conferma contatti con Balotelli

L'attaccante starebbe valutando di lasciare la Turchia SION (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Sion ci prova con Mario Balotelli. A confermare le indiscrezioni delle ultime ore è lo stesso presidente del club svizzero, Christian Constantin, a "Blick": "È vero, siamo in contatto da settimane". SuperMario, 31 anni, vorrebbe lasciare l'Adana Demirspor dove è sbarcato la scorsa estate e il Sion sogna di portarlo in Svizzera. "Ma oggi mi è impossibile fare previsioni sulle possibilità di successo di questo trasferimento – precisa Constantin – Volevamo rimanere discreti, ma la cosa è trapelata. Questo però è il segnale che c'è interesse da entrambe le parti". Il presidente del Sion rivela che già nel 2016, prima del trasferimento al Nizza, aveva contattato Raiola per Balotelli e sei anni dopo spera di chiudere l'operazione, sorvolando anche su certe intemperanze che hanno contraddistinto SuperMario nel corso della sua carriera: "Se si parla solo di talento, aveva le carte in regola per vincere il Pallone d'Oro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Lug-22 17:23