Calciomercato: Bayern. Salihamidzic “Per de Ligt serve pazienza”

Il ds del club bavarese "Abbiamo avuto due colloqui con i dirigenti della Juve". BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Per de Ligt serve pazienza". Parola del direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic. Il dirigente del club bavarese ha parlato alla "Bild" del mercato e, in particolare, della trattativa avviata con la Juventus per il difensore olandese Matthijs de Ligt. "Era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved. Sono stato alla Juve come giocatore e ho un buon rapporto con i dirigenti del club di Torino. Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa accadrà", ha detto Salihamidzic, comunque ottimista. "Penso che al momento siamo in una buona posizione. Terremo gli occhi e le orecchie aperte, vedremo cosa succede e faremo ciò che è meglio per il Bayern", ha aggiunto il dirigente del club bavarese, che ha già acquistato questa estate Mané, Mazraoui e Gravenberch.