Calciomercato: Stampa, Manutd in pressing su Frenkie de Jong

Il giocatore olandese non è convinto e non vuole lasciare Barcellona. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United, secondo i media britannici, ha raggiunto un accordo con il Barcellona per il potenziale acquisto del centrocampista Frenkie de Jong. I red devils avrebbero accettato di pagare al Barcellona 75 milioni di euro più altri potenziali 10 milioni di euro in bonus per il cartellino del 25enne olandese. Il giocatore, però, deve ancora trovare l'accordo con lo United. De Jong ha un contratto con il Barcellona fino al 2026 e, secondo quanto riporta la stampa inglese, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Camp Nou. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 15-Lug-22 10:39