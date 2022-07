Ciclismo: Tour2022. Barguil positivo al Covid-19, lascia la corsa

Il francese del team Arkea-Samsic non sarà al via della 13esima tappa. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Warren Barguil, risultato positivo al Covid-19, ha abbandonato la Grande Boucle. Il ciclista francese del team Arkea-Samsic non sarà al via dell'odierna 13esima tappa del Tour de France 2022. Lo ha reso noto, attraverso i social media, la squadra dello stesso Barguil, posto subito in isolamento. Gli altri sette componenti del team Arkea-Samsic sono risultati tutti negativi dopo un giro di test. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 15-Lug-22 11:54