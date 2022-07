Tennis: torneo Budapest. Anche Trevisan fuori nei quarti

La numero uno azzurra sconfitta 6-4 6-1 dall'ungherese Anna Bondar BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Dopo Elisabetta Cocciaretto, anche Martina Trevisan si ferma nei quarti di finale dell'"Hungarian Grand Prix", torneo Wta 250 con un montepremi pari a 251.750 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. La 28enne mancina di Firenze, numero 26 Wta (best ranking e nuova numero uno d'Italia ma virtualmente numero 24) e seconda favorita del seeding, si è arresa per 6-4 6-1, in un'ora e 40 minuti di partita, all'ungherese Anna Bondar, numero 53 e nona testa di serie del torneo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/red 15-Lug-22 17:23