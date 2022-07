Tennis: Torneo Budapest. Cocciaretto ko ai quarti di finale

La ventunenne di Fermo sconfitta in due set dalla statunitense Pera. BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto si è arresa ai quarti di finale nell'"Hungarian Grand Prix", torneo Wta 250 con un montepremi pari a 251.750 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. La 21enne di Fermo, 118 del ranking Wta, ha ceduto contro la statunitense Bernarda Pera, 130 del mondo, col punteggio di 6-4 6-3. Altri risultati. Quarti di finale: Yulia Putintseva (Kaz, 3) b. Lesia Tsurenko (Ukr) 6-0 2-0 rit; Aleksandra Krunic (Srb) b. Xiyu Wang (Chn) 6-0 6-1. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 15-Lug-22 15:12