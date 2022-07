Volley: Verona. Jensen resta in gialloblù fino al 2025

L'opposto danese ha firmato un accordo triennale che lo lega a WithU. VERONA (ITALPRESS) – Pronto a ripartire, ancora con Verona. Mads Jensen ha concluso un'annata da 287 punti, 27 ace e 14 muri; ora, dopo l'intervento chirurgico a entrambe le ginocchia a cui è stato sottoposto, eseguito dal dottor Claudio Zorzi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, è già al lavoro per recuperare una forma ottimale. WithU Verona aspetta a braccia aperte l'Mvp della European Silver League 2021 e due volte Best Danish Player, che scommette sul suo futuro in gialloblù con un accordo pluriennale. L'opposto danese ha firmato un accordo triennale che lo lega a WithU Verona fino al 2025. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/com 15-Lug-22 10:31