Atletica: Mondiali. Tamberi “Lotterò con le unghie e con i denti”

L'azzurro ha conqusitato l'accesso alla finale del salto in alto dei Mondiali all'ultimo tentativo. EUGENE (USA) (ITALPRESS) – "So come sono arrivato qui e quale è la mia condizione fisica. Sapevo che sarebbe stata molto dura ma non ho voluto mollare, ho messo tutto quello che avevo per conquistare questa finale. È un Mondiale in cui sono consapevole che dovrò lottare con le unghie e con i denti ma come sapete è quello che so fare meglio". Così, sui social, Gianmarco Tamberi. L'azzurro, oro lo scorso anno ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha conqusitato l'accesso alla finale del salto in alto dei Mondiali di atletica di Eugene all'ultimo tentativo. "Penso a tutto il lavoro fatto in questi mesi per preparare questi giorni e vi assicuro che non alzerò bandiera bianca, continuerò a lavorare per farmi trovare al meglio tra poco più di 48 ore. Vorrei poter esprimere tutta la rabbia, la voglia e la forza che ho dentro. Sarò sincero, mi servirà la vostra spinta come non mai. Ora non si può mollare", ha aggiunto l'altista italiano. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/com 16-Lug-22 12:48