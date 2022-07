Calcio: Bayern, Kahn conferma “Lewandowski-Barça? C’è accordo”

"Ci hanno fatto un'offerta che rende sensata la cessione di Robert" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Arriva anche la conferma ufficiale: Robert Lewandowski sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Oliver Kahn, ex portiere e ora Ceo dei bavaresi, ammette che "c'è un accordo verbale fra i due club, mancano solo le firme. Il Barcellona ha offerto una somma che fa sì che la cessione di Lewandowski sia assolutamente sensata. Ad ogni modo abbiamo condotto finora un grande mercato e abbiamo preso un top player per l'attacco che è Sadio Manè". Secondo le indiscrezioni dei media catalani, il Bayern incasserà 45 milioni di euro più 5 di bonus mentre l'attaccante polacco, 34 anni nelle prossime settimane, firmerà un quadriennale. Lewandowski, che dovrebbe ora partire per Maiorca dove si trova la sua famiglia e poi alla volta di Miami, per unirsi ai nuovi compagni, al termine dell'allenamento di stamattina si è voluto congedare così: "Sono stati otto anni meravigliosi a Monaco – le sue parole a Sky Deutschland – e non li dimenticherò mai. Dopo la tournee col Barcellona tornerò per salutare tutti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Lug-22 14:55