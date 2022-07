Calcio: Bayern, Salihamidzic “Ronaldo? Non ci interessa”

Il ds dei bavaresi esclude l'ipotesi CR7 per sostituire Lewandowski MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Con Robert Lewandowski ormai a un passo dal Barcellona, il Bayern Monaco potrebbe dover tornare sul mercato per un attaccante centrale ma non è Cristiano Ronaldo il profilo nei pensieri di bavaresi. Nonostante le voci su CR7, che sarebbe stato proposto al Bayern dal suo agente Jorge Mendes, il ds Hasan Salihamidzic è piuttosto netto ai microfoni di "Sport1": "Ho molto rispetto per Cristiano Ronaldo, per i suoi successi e la sua carriera. Ma ribadisco che non era e non è un obiettivo per noi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Lug-22 14:11