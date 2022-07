Calcio: Goleada Atalanta in test contro Gambarogno Contone

In evidenza Muriel e Pasalic con una tripletta a testa nel 12-1 finale CLUSONE (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Contro il Gambarogno Contone, formazione militante nella serie C svizzera, i nerazzurri si sono imposti 12-1 grazie alle reti di Koopmeiners (doppietta), Muriel (tripletta), Okoli, Boga, Pasalic (tripletta), Djimsiti e Malinovskyi. Altra prova convincente per la compagine orobica dopo i primi 8 giorni di lavoro a Clusone, Gasperini ha provato diversi elementi in vista della seconda parte di preparazione che si svolgerà a Zingonia. Per il terzo impegno stagionale il tecnico atalantino ha effettuato diversi cambi rispetto al test match contro la Rappresentativa delle Valli Bergamasche, in attacco è stato confermato Luis Muriel mentre in difesa si è rivisto Rafa Toloi, tornato a disposizione dopo i problemi fisici. Il primo tempo si è chiuso con sei reti e la tripletta dell'attaccante colombiano, già in forma campionato. Doppietta anche per l'olandese Teun Koopmeiners: il centrocampista ha segnato le prime due reti di giornata al 4' e all'11'. Diversi cambi anche nella ripresa, con Boga e Zapata a formare la coppia d'attacco. Buona prestazione anche per il croato Mario Pasalic – al centro di voci di mercato -, autore di una tripletta nella ripresa. Terminato il periodo nel ritiro della Valseriana, i bergamaschi continueranno a preparare la stagione a Zingonia. Mercoledì 20 luglio, alle 17, l'amichevole con il Lecco. – foto Image – (ITALPRESS). pia/glb/red 16-Lug-22 19:11